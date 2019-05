Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ampel umgefahren

Eisenach (ots)

Heute Vormittag wurde der Polizei eine Unfallflucht gemeldet. An der Kreuzung Mühlhäuser Straße / An der Tongrube lag eine Ampel auf der Fahrbahn. Anhand der Spurenlage bei der Unfallaufnahme konnte der Sachverhalt rekonstruiert werden. Ein Fahrzeug war auf der Mühlhäuser Straße in Richtung Stregda unterwegs. Als das Fahrzeug die Linksabbiegespur nutzte und zu einem Einkaufsmarkt abbog, kollidierte es mit der Ampelanlage und beschädigte diese. Das Fahrzeug entfernte sich pflichtwidrig; vermutlich handelte es sich um einen Lkw.

Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise zum Tatfahrzeug geben können, melden sich bitte bei der Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0120113/2019. (jk)

