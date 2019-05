Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aus dem Auto gestohlen

Eisenach (ots)

Heute Nacht machten sich Unbekannte an einem Opel Transporter zu schaffen, der in der Tiefenbacher Allee geparkt war. Auf unbekannte Weise verschafften sich die Diebe Zutritt zum Fahrzeug und entwendeten daraus einen Bohrschrauber Typ "SFC 2" des Herstellers "Hilti" mitsamt zweier Akkus und Ladegerät. Der Wert wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0119758/2019. (jk)

