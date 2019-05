Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Bungalow

Geraberg - Ilm-Kreis (ots)

Im Zeitraum vom 05.05.2019 bis 09.05.2019 sind Unbekannte in ein Wochenendhaus in der Dr.-Mohr-Straße eingebrochen. Durch Aufbrechen einer Tür gelangten die mutmaßlichen Täter in das Haus, durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten einen Fernseher im Wert von etwa 100 Euro. Anschließend brachen die Unbekannten noch in den nebenliegenden Geräteschuppen ein, dort entwendeten sie jedoch nichts. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise zum Tatgeschehen oder verdächtigen Personen bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0119166/2019. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell