Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in einer Gaststätte

Luisenthal - Landkreis Gotha (ots)

Zu einem Brand in einer Gaststätte in der Karl-Marx-Straße wurden die Einsatzkräfte am frühen Donnerstagmorgen gegen 02.20 Uhr gerufen. Dort brach aus noch unbekannter Ursache in einem Nebenwirtschaftsraum ein Feuer aus. 16 Personen konnten selbstständig das Gebäude verlassen und zwei mussten mit einer Drehleiter von einem Balkon durch die Feuerwehr gerettet werden. Alle Personen waren unverletzt und wurden vorerst in einer Turnhalle untergebracht. Nach Abschluss der Löscharbeiten laufen derzeit die Untersuchungen zur Brandursache durch die Kriminalpolizeiinspektion Gotha. Der entstandene Sachschaden betrug nach ersten Schätzungen 10.000 Euro. (av)

