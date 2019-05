Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Renitenter Ladendieb

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am gestrigen Mittwoch wurde die Polizei gegen 18.10 Uhr zu einem Sachverhalt in einen Discountmarkt gerufen. Dort hatte sich ein 21-jähriger Libyer Nahrungs- und Genussmittel im Wert von ca. 30 Euro in seinen mitgebrachten Rucksack gepackt und wollte das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen. Als eine Verkäuferin den Mann ansprach, ergriff dieser die Flucht, konnte jedoch durch zwei Kunden im Laden festgehalten werden. Dabei wehrte er sich, schlug mit seinem Rucksack auf einen der Kunden ein und beschädigte einen Teil der Einrichtung. Durch die eintreffenden Polizeibeamten wurde der 21-Jährige verhaftet und zur Dienststelle gebracht. Dort laufen nun weitere Maßnahmen durch die Kriminalpolizei, die das Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahl, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung weiter bearbeitet. (av)

