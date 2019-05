Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Keller aufgebrochen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch wurden in der Reuterstraße zwei Kellerboxen in einem Mehrfamilienhaus gewaltsam geöffnet und Werkzeug im Wert von ca. 500 Euro gestohlen. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können, melden sich bitte bei der Gothaer Polizei unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0118211/2019. (av)

