Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrraddiebstahl

Eisenach (ots)

Am Mittwoch wurde gg. 19 Uhr der Polizei mitgeteilt, dass in der Gothaer Straße ein Fahrrad entwendet wurde. Die Geschädigten wollten sich zur Anzeigenerstattung auf die PI Eisenach begeben. Auf dem Weg dorthin stellten sie das Fahrrad bei einer Spielothek in der Nähe fest. Die hinzukommende Streife nahm eine Anzeige wegen Diebstahl auf.

