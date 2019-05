Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unbekannte Flüssigkeit aus Gully

Eisenach (ots)

Am Mittwoch wurde um 15:30 Uhr durch die Rettungsleitstelle mitgeteilt, dass aus einem Gully im Bereich der Ernst-Thälmann-Straße in Eisenach eine weiße Flüssigkeit kommt. Der Sachverhalt bestätigte sich so und durch die anwesende Feuerwehr und die Verantwortlichen vom Trink- und Abwasserverband wurden Proben entnommen. Diese werden nun untersucht. Die Verursacher konnten ermittelt werden. Sollte sich der Verdacht bestätigen, dass es sich um eine Umweltstraftat handelt, wird gegen die Verantwortlichen eine Anzeige gefertigt.

