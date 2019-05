Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Puppe an Bahnbrücke

Eisenach (ots)

Am Montag, den 08.05.2019, wurden gg 15:25 Uhr zwei vermummte Personen gesehen, welche eine Puppe an die Bahnbrücke "Grüner Baum" in der Hospitalstraße gehangen haben. Die Puppe hatte ein Schild mit Schriftzug umhängen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zu diesem Sachverhalt oder zu den Personen machen.

