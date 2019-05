Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogen am Steuer

Eisenach; Ruhla - Wartburgkreis (ots)

Gestern Abend wurde in der Ernst-Thälmann-Straße in Eisenach ein BMW angehalten und eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Der 41-jährige Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Drogen, ein Test verlief positiv. Er wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht.

Am Krauthäuser Loch in Eisenach stoppte die Polizei heute Morgen einen Seat. Weil ein Drogentest bei dem 32-jährigen Fahrer positiv verlief, wurde er zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht.

Ebenfalls heute Morgen wurde in der Wintersteiner Straße in Ruhla ein Audi angehalten. Die 32-jährige Fahrerin führte einen Drogentest durch, dieser lieferte ein positives Ergebnis. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt. (jk)

