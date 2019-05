Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrügerisches Gewinnversprechen

Marlishausen - Ilm-Kreis (ots)

Am Dienstagnachmittag erhielt eine 76-Jährige den Anruf eines Unbekannten. Der Mann gab sich als Mitarbeiter einer Gewinnhotline aus und teilte der Seniorin mit, dass sie 49.000 Euro gewonnen habe. Zur Auszahlung der Gewinnsumme müsse die Dame jedoch eine Gebühr in Höhe von 900 Euro entrichten. Ein Termin zur Übergabe des Geldes sollte am Folgetag vereinbart werden. Die 76-Jährige witterte den Betrug und informierte die Polizei. Ein Schaden war nicht entstanden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (jk)

