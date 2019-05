Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Randale und Ruhestörung

Gotha (ots)

Wegen einer Ruhestörung wurde eine Polizeistreife gestern spätabends in ein Mehrfamilienhaus am Coburger Platz gerufen. Eine 25-Jährige sowie ein 35-Jähriger randalierten in einer Wohnung, dabei wurde die Wohnungstür beschädigt. Bei der Klärung des Sachverhalts versuchten beide Personen die eingesetzten Beamten aus der Wohnung zu stoßen und wirkten gewaltsam auf diese ein, der 35-Jährige schlug nach den Beamten. Unter dem Einsatz von Pfefferspray und Unterstützung durch eine weitere Polizeistreife konnten beide Personen gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Beide waren stark alkoholisiert und beleidigten die Beamten massiv. Im Besitz der 25-Jährigen wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Personen am heutigen Morgen wieder aus dem Gewahrsam entlassen. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell