Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nach Disco-Besuch randaliert

Eisenach (ots)

Auf dem Heimweg von einem Disco-Besuch lief ein 18-jähriger Eisenacher am Sonntagmorgen gegen 06:30 Uhr laut brüllend durch die Herrenmühlenstraße. Bei mehreren Fahrzeugen klappte der junge Mann die Außenspiegel an und trat auch gegen einen Spiegel, sodass diese beschädigt wurden. Weiterhin entleerte er eine Papiermülltonne auf die Fahrbahn. Glücklicherweise wurden keine Verkehrsteilnehmer gefährdet. Ein Zeuge informierte die Polizei, die fahndete nach dem Täter und wurde seiner habhaft. Der 18-Jährige war mit 1,83 Promille stark alkoholisiert und wurde in Gewahrsam genommen. Nach seiner Ausnüchterung konnte der junge Mann wieder entlassen werden. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten. (jk)

