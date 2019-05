Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Urkundenfälschung

Schwabhausen (Landkreis Gotha) (ots)

Am Sonntag um 09.30 Uhr wurde bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Schwabhausen ein weißer Peugeot Transporter mit Nürnberger Kennzeichen angehalten und kontrolliert. Die Überprüfung ergab, dass das Kennzeichen jedoch für einen Toyota ausgegeben wurde und nicht an den Peugeot gehörte. Diesen hatte der 36-jährige Fahrzeugführer unmittelbar zuvor gekauft und befand sich auf dem Rückweg nach Nürnberg. Die falschen Kennzeichen stammen vom Fahrzeug seiner Ehefrau, welche von den Plänen Kenntnis hatte und zu Hause geblieben war. Gegen beide wird nun wegen Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen Steuerhinterziehung ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell