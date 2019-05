Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Alkohol und Drogen

Landkreis Gotha (ots)

Am Freitag gegen 20 Uhr wurde ein 19-jähriger Pkw-Fahrer in der Waltershäuser Straße in Gotha einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest bei dem Fahrer verlief positiv, so dass eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel erfolgten.

In Waltershausen verlief am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr ein Drogenvortest bei einem 38-jährigen Suzuki-Fahrer positiv auf Cannabisprodukte. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet.

Sonntagvormittag um 09.30 Uhr wurde bei einer Verkehrskontrolle in Metebach ein Atemalkoholwert von 0,76 Promille festgestellt. Der 44-jährige Pkw-Fahrer musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ein gerichtsverwertbarer Test 0,80 Promille ergab. Eine Blutentnahme war somit nicht erforderlich. Die Weiterfahrt wurde für die nächsten Stunden unterbunden.

Gegen die festgestellten Fahrer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Eine Geldbuße von mindestens 500 Euro sowie ein Fahrverbot kommen auf die Fahrer zu.

