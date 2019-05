Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hinweis zu Unfallfluchten erbeten

Waltershausen / Neudietendorf / Gotha (ots)

Am Freitag gegen 18 Uhr kam es in der Bornpforte in Waltershausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein in Richtung Ibenhain fahrender Pkw beschädigte den Außenspiegel auf der Fahrerseite des in Richtung Heiliges Kreuz fahrenden grauen Pkw Skoda. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer bemerkte die Kollision, hielt kurz an und entfernte sich dann doch pflichtwidrig von der Unfallstelle ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Unfallzeugen sowie der Unfallbeteiligte werden gebeten sich unter Angabe der Bezugsnummer 0114475 bei der Polizei in Gotha unter 03621/78-1124 zu melden.

Ein gleichgelagerter Unfall ereignete sich am Freitag um 17.20 Uhr auf dem Wirtschaftsweg zwischen Apfelstädt und Großrettbach. Der Außenspiegel eines schwarzen Pkw Seat wurde von einem aus Richtung Apfelstädt entgegenkommenden grauen VW Passat, Modell 3C beschädigt. Der noch unbekannte Fahrzeugführer des VW entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Unfallzeugen sowie der Unfallbeteiligte werden gebeten sich unter Angabe der Bezugsnummer 0114340 bei der Polizei in Gotha unter 03621/78-1124 zu melden.

Ebenfalls eine Unfallflucht beging der gesuchte Fahrzeugführer, welcher zwischen Freitagmorgen 10.00 Uhr und Samstagfrüh 01.45 Uhr beim Ein- oder Ausparken vor einem Schuhgeschäft am Bertha-von-Suttner-Platz in Gotha einen geparkten Pkw Mazda 6, mit Erfurter Kennzeichen, beschädigte. Unfallzeugen sowie der Unfallbeteiligte werden gebeten sich unter Angabe der Bezugsnummer 0114490 bei der Polizei in Gotha unter 03621/78-1124 zu melden.

