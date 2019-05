Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl im Schwimmbad

Eisenach (ots)

Im Schwimmbad am Sportpark in Eisenach wurden am Samstag zwischen 16.00 Uhr und 20.30 Uhr mindestens 19 Spinde und Schließfächer in verschiedenen Umkleidebereichen angegriffen. Aus einigen wurde Bargeld entwendet. Sachschäden verursachten der oder die unbekannten Täter nicht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03691-2610 und der Hinweisnummer 0114926/2019 bei der Polizeiinspektion Eisenach zu melden. (tr)

