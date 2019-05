Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Creuzburg (ots)

Am Samstag gegen 01.30 Uhr befuhr eine Streifenbesatzung der PI Eisenach die B7 aus Richtung Creuzburg kommend in Richtung Eisenach. Kurz vor der Ortslage Lengröden kam den Beamten ein VW entgegen, der plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam, dort einen Leitpfosten umfuhr und anschließend weiter fuhr. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Pkw in Creuzburg anhalten. Beim Fahrer wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,41 Promille festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führschein wurde sichergestellt. Gegen den 29-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. (tr)

