Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unbelehrbar

Eisenach (ots)

Am Freitag gegen 10.15 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Eisenach einen VW in der Karl-Marx-Straße. Der Fahrer war den Beamten kein Unbekannter, war er doch in der Vergangenheit schon vielfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss angezeigt worden. Auch diesmal zeigte der 31-Jährige deutliche Anzeichen für Betäubungsmittelkonsum, einen Führerschein besitzt er natürlich nicht. Bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet, erneut wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (tr)

