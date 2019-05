Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Raub eines Fahrrades

Arnstadt (ots)

Am Samstag gegen 14:35 Uhr kam es in Arnstadt in der Dr.-Mager-Straße zum Raub eines Fahrrades. Eine 26jährige Frau bestiegt mit einem grünen Fahrrad den Fahrstuhl in der 9 Etage. In der 6 Etage stieg ein 28jähriger Mann hinzu. Dieser Schlug die Frau und entnahm ihr das Fahrrad. Er verließ dann das Haus. Durch den schnellen Einsatz der Bereitschaftspolizei Thüringen konnte der namentlich bekannte Täter mit dem Fahrrad angetroffen werden. Das Fahrrad wurde sichergestellt, Anzeige wurde vor Ort aufgenommen. Das Raubgut hatten noch einen Wert von 170,- Euro, wobei auch hier die Eigentumsverhältnisse noch nicht geklärt sind. (as)

