Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall zwischen Möhrenbach und Großbreitenbach

Gotha (ots)

Am Freitag gegen 17:10 Uhr ereignete sich zwischen Möhrenbach und Großbreitenbach ein Verkehrsunfall. Am Ausgang einer Rechtskurve kam der 54jährige Audifahrer nach links von der Fahrbahn ab, fuhr einen ca. 6 m tiefen Hang hinunter und prallte gegen einen Busch. Der Fahrer verletzte sich hierdurch leicht und kam nach Ilmenau ins Krankenhaus. Zeugen eines weiteren PKW meldeten sich und gaben an, das der Audifahrer möglicherweise einen Auffahrunfall vermeiden wollte. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Neben der Polizei waren noch die Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz. Bei dem Audi dürfte mit ca. 1500,- Euro ein Totalschaden entstanden sein. (as)

