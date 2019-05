Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall

Gräfenroda (ots)

Am Freitag gegen 05:24 Uhr ereignete sich auf der B 88 zwischen Gräfenroda und Geraberg ein Wildunfall. Ein Reh überquerte die Straße und eine 56jährige PKW Hyundai-Fahrerin konte nicht mehr ausweichen. Es kamm zur Kollision. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle. Am PKW wurde der Schaden auf ca. 2000,- Euro geschätzt. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell