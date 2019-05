Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebin konnte gestellt werden

Ilmenau (ots)

Am Samstag gegen 20:10 Uhr wurde der Polizei eine junge Frau gemeldet, welche aus einem Grundstück in Ilmenau, Grenzhammer versuchte Gartenutensilien zu entwenden. Nur wenige Minuten später konnte die 22jährige Diebin durch die Polizei aufgegriffen werden. In ihrem Trolli hatte sie div. Diebesgut dabei. Es wurden auch Gegenstände aus anderen Diebstahlshandlungen aufgefunden. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern noch an. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell