Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wenn Worte nicht mehr reichen

Arnstadt (ots)

Am Samstag, gegen 23:25 Uhr, kam es in einer Gaststätte in Arnstadt, Bahnhofsstraße zu einem Streitgespräch, in dessen Folge ein 34jähriger leichte Pläsuren am Kopf davon trug. Der 26jährige Täter war bei Eintreffen der Polizei auch noch vor Ort. Es wurde Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen. (as)

