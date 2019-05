Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Taxi kollidiert mit Kraftrad

Gotha (ots)

Heute Mittag wollte ein Taxi-Fahrer von der Zentrale am Busbahnhof in den Mühlgrabenweg einfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 17-jährigen Kraftradfahrers, der aus Richtung Mohrenstraße gefahren kam. Beide Fahrzeuge kollidierten, der junge Kraftradfahrer verletzte sich leicht und wurde in ein Klinikum verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (jk)

