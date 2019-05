Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Keller aufgebrochen

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

In die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Richard-Bock-Straße brachen Unbekannte In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein. Mehrere Parzellen wurden gewaltsam geöffnet und daraus Schuhe sowie ein Akkuschrauber im Gesamtwert von etwa 500 Euro entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0112039/2019. (jk)

