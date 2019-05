Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Werkzeug aus Keller geklaut

Georgenthal - Landkreis Gotha (ots)

In den Keller eines Mehrfamilienhauses im Querweg brachen Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein. Aus einer Parzelle wurde eine Bohrmaschine des Herstellers "Metabo" im Wert von etwa 300 Euro entwendet. Der Sachschaden wird auf 20 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0111998/2019. (jk)

