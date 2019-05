Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Automaten von Toiletten aufgebrochen

Gotha (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Geldautomaten mehrerer öffentlicher Toiletten im Stadtgebiet aufgebrochen. Betroffen sind die Automaten der öffentlichen Toiletten am Neumarkt, am Marstall sowie in der Buttergasse. Die Höhe des Beuteguts sowie die Schadenshöhe konnten bislang noch nicht bestimmt werden. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0111977/2019. (jk)

