Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahne gestohlen

Gotha (ots)

Drei Unbekannte haben gestern Abend gegen 18:45 Uhr die Thüringenfahne vor dem Landratsamt in der 18.-März-Straße heruntergerissen und entwendet. Dabei wurde die Haltevorrichtung am Fahnenmast beschädigt. Die Fahne hatte eine Größe von 120 cm x 280 cm. Der Gesamtschaden wird auf 100 Euro geschätzt. Die drei mutmaßlichen Täter sollen in jugendlichem Alter gewesen sein. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0112339/2019. (jk)

