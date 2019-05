Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Polizeibeamtin angegriffen und verletzt

Eisenach - kreisfreie Stadt (ots)

Ein 39-Jähriger und eine 31-Jährige belebten am Dienstag Abend ihren Schwimmbadaufenthalt mit reichlich Alkohol. Beide gerieten derart mit dem Kioskbetreiber in einen Streit, dass die Polizei informiert wurde. Nach deren Eintreffen im Schwimmbad richteten sich die Aggressionen der Beiden gegen die Polizeibeamten. Dabei verletzte die 31-Jährige eine Polizeibeamtin, indem sie ihr ein Handy ins Gesicht schlug. Die Täterin hat sich nun wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung zu verantworten. (as)

