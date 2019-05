Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Gerstungen - Wartburgkreis (ots)

Am Dienstag Nachmittag befuhr ein 77-jähriger VW-Fahrer die K505 von Sallmannshausen nach Lauchröden. In einer engen Kurve stieß er mit einem entgegenkommenden Transporter zusammen. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem VW-Fahrer ein Atemalkoholwert von 0,89 Promille festgestellt. Dies hatte eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins zur Folge. (as)

