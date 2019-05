Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung bei Walpurgisfest

Ilmkreis-Gehren (ots)

Während einer Feierlichkeit zum Walpurgisfest in Gehren kam es am 01.05.2019/gegen 00.20 Uhr zur einer Körperverletzung. Bei Eintreffen der Polizeibeamten im Schlosspark befanden sich dort 8 Personen ,welche sich stritten. Einer war durch einen Kopfstoß leicht verletzt worden und musste schließlich ärztlich verorgt werden. Der Täter konnte ermittelt werden. Alle handelden Personen standen unter Alkoholeinwirkung, was die Ermittlungen worum es eigentlich ging, wie üblich erschwerte. Es wurde Anzeige erstattet. (wh)

