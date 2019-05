Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ilmkreis, Arnstadt (ots)

Am 30.04.2019 kam es gegen 19.15 Uhr in Arnstadt, Lindenallee zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Zwei Pkw , ein Ford und ein VW , befuhren die Lindenallee aus Richtung Längwitzer Straße kommend in Richtung Plaue. Der vorausfahrende Pkw musste verkehrsbedingt anhalten. Der dahinter fahrende Pkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Dabei wurde eine Person leicht verletzt und musste im Krankenhaus Arnstadt versorgt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Das auffahrende Fahrzeug wurde so stark beschädigt , dass es abgeschleppt werden musste.(wh)

