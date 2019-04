Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsfluss missachtet, kollidiert und verletzt

Gotha (ots)

Heute Morgen gegen 07:30 Uhr fuhr eine 17-Jährige mit ihrem Leichtkraftrad auf der Weimarer Straße in Richtung Gleichenstraße. Im Gegenverkehr warteten verkehrsbedingt mehrere Fahrzeuge. Ein 11-Jähriger wollte mit seinem Fahrrad die Straße aus Richtung Fußweg hinter den wartenden Fahrzeugen überqueren. Dabei achtete er nicht auf den fließenden Verkehr sowie die herannahende 17-Jährige mit dem Kraftrad. Die 17-Jährige erkannte den Radfahrer zu spät, bremste ab, stürzte und rutschte in den jungen Fahrradfahrer, der durch den Zusammenstoß ebenfalls stürzte und sich leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. (jk)

