Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Keller und Dachboden

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Heute Nacht sind Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Franz-Mehring-Straße eingedrungen. Im Kellerbereich wurden mehrere Parzellen gewaltsam geöffnet und auf dem Dachboden eine Tür aufgebrochen. Erbeutet haben die mutmaßlichen Täter Baumaterialien, Werkzeuge sowie ein Router im Gesamtwert von etwa 200 Euro. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt. Hinweise zum Tatgeschehen oder verdächtigen Personen bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0111004/2019. (jk)

Landespolizeiinspektion Gotha

