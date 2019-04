Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In der Kurve kollidiert

Sallmannshausen - Wartburgkreis (ots)

Am heutigen Nachmittag fuhr ein 77-Jähriger mit einem VW auf der K 505 von Sallmannshausen nach Lauchröden. In einer Spitzkehre kollidierte er mit dem Renault einer entgegenkommenden 49-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, die Fahrer blieben unverletzt. Die Polizei stellte bei dem 77-Jährigen Atemalkohol fest, ein Test ergab einen Wert von 0,89 Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht, sein Führerschein wurde sichergestellt. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. (jk)

