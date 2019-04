Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Einkaufszentrum

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden gegen 00:40 Uhr sind Unbekannte in ein Einkaufszentrum am Mühltor eingebrochen. Ein Zugangstor wurde gewaltsam geöffnet, anschließend ein Lagerraum betreten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Der Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt.

Wer hat die Tat oder verdächtige Personen am Tatort beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0110749/2019. (jk)

