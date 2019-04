Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pflanzen-Diebin ertappt

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

Eine 62-Jährige fuhr gestern Nachmittag ihren Pkw vor einen Einkaufsmarkt im Wohngebiet am Stollen. Sie öffnete die Heckklappe des Fahrzeugs und lud fast 20 Pflanzen im Wert von etwa 60 Euro aus der Auslage des Marktes in ihren Kofferraum. Anschließend verließ sie das Gelände, ohne die Pflanzen zu bezahlen. Das Kennzeichen wurde erkannt und die Polizei stattete der 62-Jährigen in Gräfinau-Angstedt umgehend einen Besuch ab. Im Kofferraum ihres Pkw fanden die Beamten die entwendeten Pflanzen und die Frau räumte die Tat ein. Die Pflanzen wurden von den Beamten mitgenommen und wieder an den Marktleiter übergeben. (jk)

