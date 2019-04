Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung endet körperlich

Gotha (ots)

Heute Nacht gegen 1 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einem Mehrfamilienhaus am Coburger Platz. Ein 60-jähriger Deutscher und ein 22-jähriger Afghane gerieten zunächst verbal in Streit. Im weiterem Verlauf schlug der 22-Jährige dem 60-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin schlug dieser dem jungen Mann mit einer Zange in den Bauch. Beide Männer wurden leicht verletzt, die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell