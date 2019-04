Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brutaler Ladendieb

Treffurt - Wartburgkreis (ots)

Gestern Mittag begab sich ein 26-Jähriger in einen Einkaufsmarkt in der Gartenstraße, entnahm mehrere Waren und steckte sie in seinen Rucksack. An der Kasse bezahlte er lediglich ein Brötchen und wollte verschwinden. Als der Ladendetektiv den jungen Mann ansprach, schlug dieser ihm unvermittelt ins Gesicht und flüchtete. Im Außenbereich des Marktes stoppte der 60-Jährige den Dieb erneut. Der trat dieses Mal nach dem Mann und entfernte sich. Der Detektiv blieb mit einer Prellung im Gesicht und einem gebrochenen Finger zurück. Kurze Zeit später schnappte die Polizei den 26-Jährigen: Er war mit 0,25 Promille leicht alkoholisiert und auch ein Drogentest verlief positiv. Das Diebesgut konnte nicht mehr aufgefunden werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 26-Jährige wieder entlassen. (jk)

