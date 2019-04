Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erneuter Einbruch in Einkaufsmarkt

Großbreitenbach - Ilm-Kreis (ots)

Am Wochenende ist erneut in einen Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße eingebrochen worden. Unbekannte brachen zwischen Samstagnachmittag und heute Morgen ein Fenster zum Gebäude auf und stiegen durch dieses in den Markt ein. Hier erbeuteten sie Zigaretten und Spirituosen in noch unbekannter Menge. Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Bereits am vergangenen Wochenende ereignete sich eine gleichgelagerte Tat in demselben Einkaufsmarkt. Die Polizei berichtete:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126721/4252246

Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gotha, Tel. 03621/781424 oder die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0110012/2019. (jk)

