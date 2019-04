Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auto beschmiert und beklebt

Gotha (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag war ein grüner Pkw VW in der Moßlerstraße geparkt. Unbekannte beschmierten die Karosserie des Fahrzeugs mit weißer Farbe und beklebten die Heckscheibe mit Aufklebern. Der Sachschaden wird auf 600 Euro geschätzt. Hinweise zum Tatgeschehen oder verdächtigen Personen bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0109267/2019. (jk)

