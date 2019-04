Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Politische Schmierereien

Gotha (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Wahlkreisbüro in der Siebleber Straße mit Graffiti beschmiert. Unbekannte sprühten mit schwarzer und lila Farbe Schriftzüge politischen Inhalts an Hauswand und Schaufensterscheibe. Die Schriftzüge erstrecken sich über eine Länge von etwa vier Metern. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0109378/2019 entgegen. (jk)

