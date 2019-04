Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Eier an der Fassade

Langewiesen - Ilm-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag bewarfen Unbekannte eine Hausfassade in der Straße des Friedens mit Eiern. Die Hauswand wurde durch den Eierwurf beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0109268/2019. (jk)

