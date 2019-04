Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl und Sachbeschädigung

Ilmenau, Oehrenstöcker Str. (ots)

Ein 21-jähriger Mann parkte am Freitag, 26.04.19 seinen PKW Seat Leon auf dem Parkplatz am "Karstens Parkplatztreff" ab. Zwischen 06.30 Uhr und 14.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter die beiden Kennzeichentafeln IL - NG 97 und zerstachen zusätzlich noch den hinteren rechten Reifen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 80,- Euro. Es wurde Anzeige aufgenommen und die Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der PI Arnstadt-Ilmenau zur Hinweisnr.: 0108512/2019 (sv)

