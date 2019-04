Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit leicht verletzter Person

Marlishausen - L1048 (ots)

Am Freitag, 26.04.19 gegen 09.30 Uhr befuhr eine 64-jährige Frau mit ihrem PKW Peugeot die Landstraße L1048 aus Marlishausen kommend in Richtung Arnstadt. An der Anschlußstelle zur BAB 71 beabsichtigte sie nach links in Richtung Schweinfurt auf selbige aufzufahren. Hierbei beachtete sie die entgegenkommende 44-jährige Frau mit ihrem PKW Opel Zafira nicht. In der weiteren Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide PKW wurden so sehr beschädigt, das sie abgeschleppt werden mussten. Die Unfallverursacherin verletzte sich leicht und musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9.000,- Euro. (sv)

