Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall

Gossel - Jonastal (ots)

Am Samstag, 27.04.19 gegen 22.30 Uhr befuhr ein 56-jähriger Mann mit seinem PKW Dacia Duster die Kreisstraße K30 von Gossel kommend in Richtung Crawinkel. Höhe Km 0,5 quert ein Reh die Straße. Der PKW-Fahrer konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen, so das es in der weiteren Folge zum Zusammenstoß mit dem Tier kommt. Das Reh verendet im Straßengraben. Der PKW wurde im Frontbereich beschädigt, blieb aber fahrbereit. Sachschaden, ca. 2.000,- Euro, Personen wurden nicht verletzt. (sv)

