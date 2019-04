Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht

Griesheim (ots)

In der Zeit vom Freitag, 26.04.19 gegen 16.00 Uhr bis Samstag, 27.04.19, 15.00 Uhr fuhr ein derzeit unbekanntes Fahrzeug im Bereich Kleppergasse / Willinger Weg in Griesheim gegen ein neben der Straße stehenden Stromverteilerkasten und entfernte sich im Weiteren unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro. Roter Fremdlack wurde gesichert und Unfallanzeige gefertigt. Zeugen des Unfalles melden sich bitte bei der PI Arnstadt-Ilmenau zur Hinweis-Nr.: 0109063/2019 (sv)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell