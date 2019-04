Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gleich 2 mal Körperverletzung wechselseitig begangen

Arnstadt (ots)

Gleich zweimal musste die Beamten der PI Arnstadt-Ilmenau zur Schlichtung bzw Anzeigenaufnahme ausrücken. Die zwei Protagonisten tranken zusammen in einer Arnstädter Gaststätte, gerieten in Streit und verletzten sich gegenseitig leicht. Beim Eintreffen der Beamten, hatten sie sich offensichtlich wieder vertragen, mussten aber zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Nach der ärztlichen Behandlung verkrachten sie sich dann noch einmal und gingen wieder aufeinander los. In beiden Fällen wurde durch die Beamten Anzeige gegen beide Personen von Amts wegen erstattet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell