Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl-E-Bike

Ilmenau, Talstraße (ots)

Ein 35- jähriger Ilmenau stellte sein E-Bike am Freitag, 26.04.19 gegen 17:00 Uhr in der Talstraße vor einem Wohnhaus ab. Er sicherte es mit einem Gliederschloss am Gartenzaun. Als er dies am Samstag, 27.04.19 gegen 08:00 Uhr wieder nutzen wollte, stellte er den Diebstahl fest. Der oder die unbekannten Täter durchtrennten das massive Gliederschloss mit derzeit unbekannten Werkzeug und entwendeten das komplette Bike. Das Schloss wurde vor Ort belassen. Das Bike des Herstellers Cube, Model Cube Acid Hybrid One 50029 ist ein Jahr alt und hatte einen Kaufwert von 2.000,- Euro. Es ist grün und hat am Rahmen den Schriftzug CUBE. Die Rahmennummer lautet 53519-16-WOW77352PSLN. Anzeige wurde aufgenommen und das Bike zur Fahndung ausgeschrieben. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der PI Arnstadt-Ilmenau unter Telefon 03677-6010 zur Hinweisnr.: 0108913/2019 (sv)

